Экс-советник Кучмы допустил начало гражданской войны на Украине

Фото: 123RF/sunshineseeds

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил начала гражданской войны в стране. Об этом он заявил на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

"Реальность на сегодня такова – диктатура", – подчеркнул Соскин.

По его словам, на Украине каждый день происходят "аресты, репрессии, расправы, различные суды". Он считает, что судебная ветвь власти, прокуратура и иные структуры полностью подчиняются украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его компании. Соскин уточнил, что это путь к гражданской войне.

Бывший советник заявил, что к ней также ведет отсутствие успехов ВСУ на фронте. Он предположил, что ближе к зиме уровень доверия украинцев к Зеленскому упадет на фоне нехватки продовольствия и холода.

Ранее Соскин отметил, что против главы Украины выстраивается внутренний фронт. По его словам, число недовольных некомпетентностью действующего президента и провалами украинской армии становится все больше.

Также украинский философ и политолог Сергей Дацюк сказал, что после окончания конфликта с Россией на Украине может развернуться гражданская война. По словам политолога, Украина "свернула не туда", а 60% жителей страны являются "чужими людьми".

Военные эксперты рассказали о проблеме нехватки военной техники у ВСУ