Украинский политолог заявил, что на Украине может начаться гражданская война

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После окончания конфликта с Россией на Украине может развернуться гражданская война. Таким мнением поделился украинский философ и политолог Сергей Дацюк, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что условия гражданской войны сегодня публично закладывают определенные политические силы. По словам политолога, Украина "свернула не туда", а 60% жителей страны являются "чужими людьми".

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт.

По его словам, число недовольных некомпетентностью действующего президента и провалами украинской армии становится все больше. Соскин предположил, что в борьбе за власть Зеленский может вступить в открытую конфронтацию с мэром Киева Виталием Кличко.

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