Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы разведывательной группировки ВДВ РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады вели бои с французскими снайперами неподалеку от населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил один из разведчиков, интервью с которым опубликовало Минобороны РФ.

"Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах", – отметил он.

По его словам, в зону боев на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют огромное количество солдат и техники. Однако, как утверждает разведчик, ВС РФ уже научились отличать элитные подразделения Украины от отрядов, укомплектованных мобилизованными. По его словам, с недавних пор последние стали чаще задействоваться в атаках.

Ранее председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинская армия за сутки потеряла на ореховском направлении свыше 200 военнослужащих и два танка, среди которых Leopard.

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