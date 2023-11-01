Рогов сообщил об уничтожении у Работина двух танков ВСУ, включая Leopard

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия за сутки потеряла на ореховском направлении свыше 200 военнослужащих и два танка, среди которых Leopard. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Уничтожено не менее двух танков, в том числе Leopard, также две гаубицы М777, две боевых бронированных машины, несколько пикапов и внедорожников", – приводит его слова ТАСС.

Рогов подчеркнул, что ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в районе Работина и Вербового.

Ранее сообщалось, что подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения Военно-воздушных сил совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники. ВСУ продвигались в составе двух танков и бронемашины на запорожском направлении, в районе населенного пункта Вербовое.

До этого украинский командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук заявил, что ВСУ ежедневно несут тяжелые потери, в связи с чем необходимо ужесточить мобилизационные меры на Украине.

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