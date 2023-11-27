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Украинские власти переходят к торгу в вопросе переговоров с Россией о прекращении конфликта. Об этом в своем телеграм-канале заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Укрорежим переходит в стадию торга... Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра (Ирина Мудра. – Прим. ред.) заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией "репараций", – заявил он, отметив, что репарации платит проигравшая сторона.

Однако, по слова Слуцкого, Россия, которая защищает Донбасс и спасает мир от нацизма, точно не окажется в числе проигравших.

Ранее Мудра заявила, что Минюст Украины не рассматривает возможность подписания мирного договора с Россией без выплаты репараций со стороны Москвы. Она подчеркнула, что иски к РФ по компенсациям будут якобы подавать по всему миру и в разных судах. Поэтому, по ее мнению, России будет "выгоднее иметь одну площадку" для решения этих вопросов.

