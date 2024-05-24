01:47Политика
Первая партия украинских пилотов прошла обучение управлению истребителями F-16
Фото: 123RF/jvdwolf
Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению американскими истребителями F-16 в США. Об этом со ссылкой на представителя Национальной гвардии пишет РИА Новости.
Он добавил, что оставшаяся часть летчиков завершит свое обучение в августе этого года.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщал, что первые истребители F-16 могут передать Киеву уже в июне этого года. Он привел график, который подтвердили европейские чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности.
Владимир Путин отмечал, что если Украине передадут истребители F-16, то они станут для России законной целью в любом месте. По словам главы государства, данные самолеты могут быть носителями ядерного оружия, и Россия будет учитывать это в боевой работе.
Военный эксперт оценил потенциал американских истребителей F-16