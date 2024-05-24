Первая партия украинских пилотов прошла обучение управлению истребителями F-16

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Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению американскими истребителями F-16 в США. Об этом со ссылкой на представителя Национальной гвардии пишет РИА Новости.

Он добавил, что оставшаяся часть летчиков завершит свое обучение в августе этого года.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщал, что первые истребители F-16 могут передать Киеву уже в июне этого года. Он привел график, который подтвердили европейские чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Путин отмечал, что если Украине передадут истребители F-16, то они станут для России законной целью в любом месте. По словам главы государства, данные самолеты могут быть носителями ядерного оружия, и Россия будет учитывать это в боевой работе.