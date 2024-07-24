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24 июля, 18:04

Безопасность

Истребитель Су-27 не допустил нарушения границы британскими военными самолетами

Фото: 123RF/fotogigi85

Истребитель Су-27 был поднят в воздух над акваторией Черного моря для недопущения нарушения госграницы РФ в связи с приближением стратегического самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей "Тайфун" ВВС Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты полетели в обратном направлении от госграницы России. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования. В министерстве напомнили, что полет истребителя РФ осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Недавно истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение российской госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые обнаружили днем 21 июля над акваторией Баренцева моря. В результате американские бомбардировщики развернулись при приближении истребителей РФ, а российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

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