Данные участников электронного голосования проходят постоянную проверку

29 июня, 19:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию проходят масштабную проверку. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.
"Комиссия ежедневно проверяет и перепроверяет данные пользователей. Такие выборочные проверки позволяют обеспечить максимальную прозрачность голосования", – рассказал председатель Территориальной комиссии ДЭГ Юрий Павлов.
Он отметил, что также специалисты тщательно разбирают поступающие к ним заявки от граждан о проблеме в голосовании дистанционно. Павлов добавил, что к текущему моменту в результате анализа дополнительной сверки по различным базам данных требуют 217 записей.
Председатель ДЭГ подчеркнул, что работа по проведению сверок продолжится до окончания голосования. Он уточнил, что все члены комиссии, председатели, наблюдатели и Общественный штаб тоже проинформированы об обязательной и тщательной сверке данных голосующих.
Ранее сообщалось, что более одного миллиона человек приняло участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. Проголосовать таким образом можно до 20:00 30 июня.
Для участия в дистанционном голосовании было подано около миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от жителей Нижегородской области. Всего в голосовании по стране как на участках, так и дистанционно участвовало более 40 миллионов человек.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Около 1 млн человек приняло участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
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