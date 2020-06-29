Штаб: около 200 тыс человек проголосовали онлайн в минувшие выходные

12:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 200 тысяч человек приняло участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию в минувшие выходные. Об этом рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
"В Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве и электронном штабе контролировали ход онлайн-голосования на протяжении всех выходных. За два дня в электронном голосовании приняло участие около 200 000 человек", – заявил Асафов.
Он рассказал, что пятый день голосования проходит в штатном режиме, без сбоев. Все 3 608 участков открылись в указанное время в полном объеме, уточнил Асафов. Ночью все помещения для голосования прошли полную дезинфекцию.
В минувшие выходные, по его словам, все работники, причастные к голосованию, работали в усиленном режиме. За два выходных дня операторы call-центра электронного штаба провели порядка семи тысяч консультаций с жителями. Он отметил, что за происходящем на участках следят операторы видеоцентра.
"После выходных людей на участках станет больше. Обязательно надевайте маску и перчатки, когда пойдете голосовать. Но даже если вы придете без них, то все необходимые средства защиты вам выдадут на месте. Также помните про соблюдение дистанции. Для этого на полу есть специальная разметка", – подчеркнул Асафов.
Он добавил, что по состоянию на 12:00 явка на электронное голосование составила 83,38%. Всего проголосовали 992 738 человек. Всего в голосовании по России как на участках, так и дистанционно приняло участие более 40 миллионов человек.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. За процессом голосования следит около 500 тысяч наблюдателей.
Общая явка на электронное голосование превысила 80%
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