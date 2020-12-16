МВД сообщило о сокращении числа мигрантов в России в два раза

Агентство "Москва"/Денис Воронин

В России почти в два раза сократилось количество мигрантов. По данным МВД, обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек, но сейчас насчитывается около 6 миллионов.

В ведомстве подчеркнули, что вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона человек.

"В ноябре текущего года число иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в РФ на основании патентов, составило 1,3 миллиона человек, разрешения на работу имеют 85 тысяч", – приводит сообщение МВД РИА Новости.

Уточняется, что трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах являются самой большой категорией иностранных граждан в РФ.

Ранее сообщалось, что Россия может начать выплачивать пенсии трудовым мигрантам. Этот вопрос планировали обсудить в Госдуме.