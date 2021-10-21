В Подмосковье ликвидировали производство поддельного моторного масла

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Московской области полицейские пресекли работу завода, на котором производилось поддельное моторное масло и бытовая химия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Пресечена незаконная деятельность организованной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных моторных масел, а также бытовой химии под товарными знаками всемирно известных производителей", – сказала Волк.

Как выяснили правоохранители, производство контрафакта злоумышленники организовали на заводе, расположенном в Пушкинском городском округе, затем в офисных помещениях и на складах продукцию упаковывали, а заказы на ее поставки в другие регионы и за границу принимались в офисе в Саратове.

Ущерб для компаний, владеющих товарными знаками продукции, подделки которой производились на заводе, составил предварительно 250 миллионов рублей.

Ранее в Москве пресекли производство контрафактных автомобильных ламп. На подпольном предприятии дешевый несертифицированный товар превращали в дорогостоящий, нанося на него наклейку с логотипом известного бренда. Для этого на складе была оборудована специальная типография.

