В Подмосковье ликвидировали производство поддельного моторного масла

07:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Московской области полицейские пресекли работу завода, на котором производилось поддельное моторное масло и бытовая химия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"Пресечена незаконная деятельность организованной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных моторных масел, а также бытовой химии под товарными знаками всемирно известных производителей", – сказала Волк.
Как выяснили правоохранители, производство контрафакта злоумышленники организовали на заводе, расположенном в Пушкинском городском округе, затем в офисных помещениях и на складах продукцию упаковывали, а заказы на ее поставки в другие регионы и за границу принимались в офисе в Саратове.
Ущерб для компаний, владеющих товарными знаками продукции, подделки которой производились на заводе, составил предварительно 250 миллионов рублей.
Ранее в Москве пресекли производство контрафактных автомобильных ламп. На подпольном предприятии дешевый несертифицированный товар превращали в дорогостоящий, нанося на него наклейку с логотипом известного бренда. Для этого на складе была оборудована специальная типография.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: