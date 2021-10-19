В Электростали обнаружили фабрику по штамповке поддельных сертификатов о вакцинации

Подпольную фабрику по штамповке сертификатов о вакцинации от коронавируса накрыли сотрудники Следственного комитета в подмосковной Электростали. Оперативники пришли с обыском в один из частных домов, в котором устроились злоумышленники.

Большинство участников преступной схемы искали потенциальных клиентов в интернете. Их помощники имели доступ к системам государственного учета, куда вносили ложные сведения о сделанной прививке. Клиентам на руки выдавали фиктивные документы. По данным следствия, запрещенными услугами воспользовались не меньше шестидесяти человек.

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