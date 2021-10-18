Названа возможная причина инцидента со стрельбой в школе под Пермью

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Фото: телеграм-канал "SHOT"
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в рабочем поселке Сарс в Пермском крае, рассказал, что его травили одноклассники. Об этом в понедельник, 18 октября, со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".
Также сообщается, что во время инцидента подросток вел себя неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза.
"По предварительным данным, задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг. <...> Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога", – говорится в сообщении.
Также, по неподтвержденным данным, одному из учеников после нападения понадобилась помощь фельдшера из-за пореза ноги стеклом. Огнестрельных ранений никто не получал.
Факт стрельбы подтвердили в МВД. Там уточнили, что шестиклассник произвел два выстрела в стену и потолок. Подростка задержали.
Правоохранителям предстоит выяснить мотивы школьника и где он взял оружие.
Ранее в Госдуме по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие. Так, разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ. В этих случаях подразумевается вынесение заключения "о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан".
В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе
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