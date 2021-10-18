В МВД подтвердили сообщения о стрельбе в пермской школе

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Шестиклассник открыл стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, его задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

"Сегодня около 08:00 (06:00 по московскому времени) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На данный момент полицейские устанавливают мотивы случившегося и где подросток приобрел оружие.

Ранее сообщалось, что ученик шестого класса успел произвести два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" в школе в рабочем поселке Сарс под Пермью.

