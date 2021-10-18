Шестиклассник открыл стрельбу в школе в Пермском крае – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученик шестого класса открыл стрельбу в школе в рабочем поселке Сарс под Пермью. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает газета "Известия".

По информации издания, подростка задержали. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, школьник успел произвести два выстрела из охотничьего ружья "Сайга".

Ранее в Госдуме по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие. Так, разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ. В этих случаях подразумевается вынесение заключения "о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан".

