Бастрыкин наградил мужчину, который заступился за девушку в столичном метро

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил пассажира столичного метро, который заступился за девушку.

Роман Ковалев получил ведомственную медаль "Доблесть и отвага" . Его наградили прямо в больнице.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.