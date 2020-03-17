Обманутым дольщикам в Новых Черемушках выдадут ключи от квартир в конце марта

Прошло почти 10 лет с тех пор, как эти москвичи заплатили за свое жилье в Новых Черемушках. Работы начали тормозить в 2012 году, а в 2018-м компанию-застройщика признали банкротом. С тех пор потенциальные владельцы квартир отстаивали свои права на собственность, пока на помощь не пришло государство. Рассказываем, когда дольщики смогут заселиться в новые квартиры, а также какие проблемы возникли у нового застройщика со сдачей жилого комплекса в Новых Черемушках.

Увидели квартиры спустя 10 лет

Фото: Москва 24

Не так давно вдоль проспекта 60-летия Октября выросли три разноцветные башни высотой в 36 этажей. Территория жилого комплекса огорожена забором. За забором – территория под благоустройство, а внутри расположились детская площадка и небольшая парковка. Внутри общей для трех домов стилобатной части находится парковка на 201 машино-место.

12 марта Екатерина впервые увидела воочию свою квартиру. Трехкомнатная, с двумя балконами и санузлами, а также видом на главное здание МГУ, "Москва-Сити" и другие достопримечательности города. В жилом помещении пока только обозначены межкомнатные перегородки, нет даже стяжки пола и штукатурки стен. Но Екатерина все равно довольна – этой квартиры у нее вовсе могло бы не быть.



Фото: Москва 24

"Это жилье я купила в 2011 году. Отдала 9,5 миллиона наличными. Компанию-застройщика мы выбирали тщательно: надежную, с чистой историей и положительными отзывами. Когда мы вкладывались, наш дом – третья высотка – был еще на этапе котлована. Но первый дом был построен, казалось, полностью, а второй – где-то наполовину", – рассказала девушка Москве 24.





Екатерина дольщик Я живу рядом, поэтому периодически приходила смотреть, как идет стройка. Мы были в ужасе, когда в один прекрасный день она приостановилась. Мы начали паниковать, связывались с застройщиком. Там нас уверяли, что все в порядке, продажи идут, просто сейчас приостановились в работе.

Но, как уверяет еще один дольщик, в промежутке между 2014 и 2015 годами стройка замерла полностью. "Впервые стройка затормозилась в 2012 году. Я пытался связаться с компанией, но она уже уклонялась от общения с дольщиками. Периодически стройка размораживалась. Были небольшие объемы работ, но было видно, что процесс идет катастрофически медленно. И примерно шесть лет назад стройка остановилась насовсем", – рассказал Москве 24 Сергей Кузьмин, который в 2010 году приобрел в ЖК двухкомнатную квартиру.

Компанию признали банкротом

Фото: Москва 24

Этот ЖК возводила строительная компания "СУ-155". Работы в Новых Черемушках начались в 2002 году, и с тех пор 334 семьи стали дольщиками и с нетерпением ждали своих квартир в современном жилом комплексе.





Виталий дольщик Мы понимали, что это "СУ-155", в ее традиции задерживать на какое-то время сдачу домов. Но никто не мог подумать, что все задержится на такой срок.

Работы растянулись на долгих 20 лет. Со временем компанией вносились изменения в проект зданий: например, неоднократно менялась этажность. По словам дольщиков, изначально высота башен не должны была превышать 17 этажей. Однако эта цифра увеличивалась и увеличивалась, хотя фундамент здания к изменениям в планах строителей готов не был.



Фото: Москва 24

Однако это не единственная проблема, которая сопутствовала работе. Компания без внимания отнеслась и к вопросам технологий и безопасности. А самое главное – застройщик вовсе не имел необходимой разрешительной документации на возведение этих высоток. Правда, этот факт выявился значительно позже.



Кстати, закончил работы не первоначальный застройщик. В 2015 году генерального директора "СУ-155" Александра Мещерякова арестовали : мужчину обвиняли в неуплате 1 миллиарда рублей налогов, а также в хищении средств дольщиков. А в апреле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал застройщика "СУ-155" банкротом.

Правда, дольщики не собирались расставаться с уплаченными средствами. Вложившиеся в стройку потенциальные жильцы дома в Новых Черемушках объединились в инициативную группу и начали действовать.





Екатерина дольщик Сначала мы пикетировали у стройки, а потом организовывали согласованные пикеты и на общегородских площадках. Потом обратились в суд, чтобы признали право собственности. После этого встали в реестр обманутых дольщиков. Мы ни на минуту не опускали руки.

И наконец в 2017 году борьба граждан принесла свои плоды: работы возобновились, но уже с другим застройщиком, а деньги выделил банк "ДОМ.РФ".

Новый застройщик столкнулся с проблемами

Фото: Москва 24

"В 2017-2018 годах мы заметили, что стройка снова сдвинулась с мертвой точки", – вспомнила Екатерина и добавила, что большого спокойствия этот факт жильцам не принес.

"Мы все равно были напряжены, тщательно следили за ходом работ нового застройщика. Установили на соседнем здании камеру, чтобы смотреть за происходящим онлайн. А также заслали на объект нашего человека, который производил подсчет строителей, чтобы их количество совпадало с количеством заявленных новым подрядчиком", – рассказывает Екатерина. Сейчас она смеется, но несколько лет назад ей и ее коллегам по несчастью было совершенно не до веселья.

Новому подрядчику дома передали с огромным количеством проблем. И со стороны нельзя было представить, как достроить объект, исправить недостатки и сдать дом в короткие сроки.





Дарья Каралли заместитель генерального директора компании-застройщика Грунты здесь не обладали той несущей способностью, которая необходима для столь высокого здания. В связи с этим мы разработали проект с усилением грунта. Теперь здесь сделано около ста микросвай. Также выполнили уширение и усиление фундамента плиты. Получились как бы плита над плитой, которые связаны между собой арматурой и специальными составами. Кроме того, мы прошли экспертизу на все эти решения.

Кроме фундамента, у башен были большие проблемы с пожарной безопасностью. Лестничные марши не соответствовали нормативным размерам: они были смонтированы не по проекту, а часть несущих конструкций вообще отсутствовала. Изначально стоял вопрос о демонтаже лестниц, однако их удалось исправить и без столь масштабного вмешательства.



Фото: Москва 24

Кроме того, проблема была и с лифтовыми шахтами. В связи с тем, что монолитные работы по этажам были выполнены со смещением более чем на 20 сантиметров, лифтовые шахты домов также имели отклонения более чем на 20 сантиметров по вертикали. Для решения этого вопроса были спроектированы лифты с уменьшенными кабинами.

Также новые решения нужны были и для фасадных работ. Керамогранитную облицовку, предполагавшуюся изначально, отклонили: несущие конструкции зданий не выдержали бы такого дополнительного веса. Поэтому компания-застройщик приняла решение в пользу крашеных стальных кассет в качестве оформления фасада. Москомархитектура проект новых домов одобрила.



Фото: Москва 24

В завершение в общих помещениях здания сделали современный ремонт, комплекс сделали пригодным для маломобильных групп населения. Как утверждают потенциальные жители, все масштабные работы удалось закончить еще в 2018 году.





Екатерина дольщик Мы обратили внимание, что какую-то часть 2019 года дома простаивали. Решались всякие юридические вопросы. А также, как нам рассказали, на домах установили метки и следили, заваливаются они или нет. "СУ-155" делала всю работу в этом ЖК на отвали. Новому застройщику пришлось много чего переделать.

Мутко взял на личный контроль

Фото: Москва 24

Тем не менее недовольных жильцов нет. В конце марта дольщики наконец-то получат ключи от квартир, которые купили девять и более лет назад. "Получаем разрешение на ввод дома в конце недели. У Москвы замечаний нет по нему. Все здесь сделано. После разрешения сразу выдадим ключи. А потом уже постановка на кадастр и оформление собственности", – рассказал журналистам генеральный директор компании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Дольщики ему благодарны. "Я не сомневаюсь, что в марте мы получим ключи. С личной поддержкой и контактами с Виталием Леонтьевичем мы уже не нервничаем", – рассказал Москве 24 дольщик Сергей Кузьмин.



Фото: Москва 24

Более того, Мутко обещал помочь решить проблему с подземным паркингом. Некоторые дольщики сразу вместе с квартирами приобретали и машино-место. Другие потенциальные жильцы только сейчас задумались о пространстве для своего автомобиля. "Мы поступим так: сначала дадим возможность купить места тем, у кого их вообще нет. Потом другие жильцы при необходимости смогут купить по второму машино-месту. И только тогда оставшиеся мы продадим на аукционе. Средства пойдут в фонд", – рассказал Мутко во время беседы с жильцами.

Стоит отметить, что это не единственный недострой компании "СУ-155". Та же история, что случилась в Новых Черемушках, произошла в 14 регионах России. Всего разорившаяся компания не закончила 145 жилых объектов.



"Президент поставил задачу за два-три года закрыть проблему с недостроем в целом по стране. Сейчас более трех тысяч домов по всей стране у нас проблемные", – отметил Мутко и добавил, что вопрос именно с "СУ-155" планируется закрыть в текущем году. "Здесь, в Москве, еще один дом серьезный, большой, и ЖК "Каменка" в Санкт-Петербурге – это те дома, которые мы хотим завершить к концу года и вернуть 286 тысячам граждан их жилищные права", – заключил Мутко.