Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05:07

В Москве злоумышленник пробрался в чужую квартиру и попросил попить воды

происшествия город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве полиция проводит проверку по факту незаконного проникновения неизвестного в чужую квартиру. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы городского главка МВД.

Заявление о случившемся поступило от мужчины 1967 года рождения во вторник, 5 октября. По его словам, неизвестный ночью проник в его квартиру на Большой Никитской улице.

Предполагается, что злоумышленник оказался в квартире при помощи подобранных ключей.

"При виде хозяина квартиры неизвестный попросил попить воды, на что получил отказ", – рассказали в МВД.

Злоумышленник не смог объяснить, как и зачем оказался в квартире. После этого он скрылся.

"Материальный ущерб причинен не был", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже.

По данным правоохранителей, злоумышленник проник в квартиру на улице Лунной в Домодедове. Из жилища он похитил ювелирные изделия на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать