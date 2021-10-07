В Москве злоумышленник пробрался в чужую квартиру и попросил попить воды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве полиция проводит проверку по факту незаконного проникновения неизвестного в чужую квартиру. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы городского главка МВД.

Заявление о случившемся поступило от мужчины 1967 года рождения во вторник, 5 октября. По его словам, неизвестный ночью проник в его квартиру на Большой Никитской улице.

Предполагается, что злоумышленник оказался в квартире при помощи подобранных ключей.

"При виде хозяина квартиры неизвестный попросил попить воды, на что получил отказ", – рассказали в МВД.

Злоумышленник не смог объяснить, как и зачем оказался в квартире. После этого он скрылся.

"Материальный ущерб причинен не был", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже.

По данным правоохранителей, злоумышленник проник в квартиру на улице Лунной в Домодедове. Из жилища он похитил ювелирные изделия на сумму свыше 300 тысяч рублей.