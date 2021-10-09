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Москва 24

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Происшествия

00:05

В Москве трое американских морпехов украли рюкзак у жителя столицы

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рюкзак украли у москвича в одном из столичных кафе. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал начальник пресс-службы городского главка МВД Владимир Васенин, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. По факту случившегося было открыто уголовное дело.

По словам представителя пресс-службы, полицейским удалось установить подозреваемых в краже.

"Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет", – уточнил Васенин.

Он также отметил, что следствие располагает записью, на которой американские военные вошли в здание посольства с похищенным рюкзаком.

Правоохранительные органы направили в посольство требование о снятии с указанных военнослужащих США дипломатического иммунитета. Планируется привлечь иностранцев к ответственности.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Злоумышленник проник в квартиру на улице Лунной в Домодедове. Из жилища он похитил ювелирные изделия на сумму свыше 300 тысяч рублей.

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