На Алтае завели уголовное дело из-за истязаний детей в приемной семье

15:35
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
На Алтае следствие возбудило уголовное дело после истязания четверых детей, живших в приемной семье. Об этом сообщает СК РФ по региону.
Известно, что четверо несовершеннолетних мальчиков находились в приемной семье в Крутихинском районе с 2019 по октябрь 2021 года. Члены семьи опекунов систематически избивали детей и причиняли им психические страдания на протяжении долгого времени, из-за чего мальчики сбежали из семьи.
"В настоящее время они находятся в одном из детских учреждений края. Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц", – говорится в сообщении.
Сейчас потерпевших и свидетелей произошедшего допрашивает следователь. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Специалисты дадут оценку должностным лицам органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения обязанностей по работе с замещающими семьями.
Ранее СУ СКР России по Ярославской области задержал мужчину, систематически избивавшего троих сыновей. В результате действий отца у двоих мальчиков навсегда изуродованы лица.
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