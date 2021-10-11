На Алтае завели уголовное дело из-за истязаний детей в приемной семье

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На Алтае следствие возбудило уголовное дело после истязания четверых детей, живших в приемной семье. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Известно, что четверо несовершеннолетних мальчиков находились в приемной семье в Крутихинском районе с 2019 по октябрь 2021 года. Члены семьи опекунов систематически избивали детей и причиняли им психические страдания на протяжении долгого времени, из-за чего мальчики сбежали из семьи.

"В настоящее время они находятся в одном из детских учреждений края. Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц", – говорится в сообщении.

Сейчас потерпевших и свидетелей произошедшего допрашивает следователь. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Специалисты дадут оценку должностным лицам органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения обязанностей по работе с замещающими семьями.

Ранее СУ СКР России по Ярославской области задержал мужчину, систематически избивавшего троих сыновей. В результате действий отца у двоих мальчиков навсегда изуродованы лица.