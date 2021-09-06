Следственный комитет задержал мужчину, систематически истязавшего своих детей

06 сентября, 22:51
Фото: yaroslavl.sledcom.ru
СУ СКР России по Ярославской области задержал мужчину, систематически избивавшего троих сыновей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в результате действий отца у детей навсегда изуродованы лица.
"По версии следствия, 49-летний обвиняемый… имея извращенное понятие о методах и целях воспитания, желая полностью подчинить себе волю несовершеннолетних сыновей – 2009, 2011 и 2013 годов рождения – и принудить беспрекословно исполнять его требования, систематически, руками, ногами, а также иными бытовыми предметами наносил им побои", – говорится в сообщении.
В результате двоим из детей был причинен тяжкий вред здоровью.
В Следственном комитете отмечают, что мужчину будут судить за истязание детей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что Талдомский районный суд вынес приговор в отношении матери, истязавшей малолетнюю дочь. Женщина проведет в исправительной колонии общего режима 3 года и 1 месяц.
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