Соседи семьи из Красноярска рассказали о женщине, которая избивала сына-инвалида

В Сети появилось видео, на котором жительница Красноярского края издевается над своим полуторагодовалым сыном-инвалидом. Ребенка уже забрали из семьи и поместили в медицинское учреждение. Возбуждено два уголовных дела: в отношении матери, а также должностных лиц опеки и попечительства, которые не доглядели за ситуацией. Рассказываем подробности случившегося.



Фото: телеграм-канал 112

Избивала и морила голодом

В социальных сетях появилось видео, на котором 28-летняя жительница поселка Бор Красноярского края истязает своего полуторагодовалого сына-инвалида. Ролик сняла на камеру мобильного телефона и опубликовала ее знакомая.

На кадрах видно, как мать кормит мальчика из бутылочки, а за то, что тот не хочет есть, бьет его по лицу. Ребенок захлебывается, но женщина продолжает насильно вливать смесь. "Сейчас я ее так выдавлю, раз ты ее пить не хочешь", – слышны на записи слова матери.

Видео мгновенно разлетелось и вызвало бурную реакцию пользователей Сети. На место происшествия отправились правоохранители. В результате у женщины изъяли двух детей: мальчика и девочку трех лет. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос о дальнейшем месте проживания брата и сестры.

В отношении матери детей было возбуждено уголовное дело по статье "Истязание малолетнего", ее уже задержали. По предварительным данным, подозреваемая не только издевалась над сыном, когда тот капризничал, но и морила голодом.

Как выяснили следователи, знакомая семьи, обнародовавшая ролик с избиением, не раз сообщала о проблеме в органы системы профилактики, но никакие меры не принимались. По этой причине было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников отдела по опеке и попечительству.

По информации правоохранителей, ранее подозреваемую уже лишали родительских прав на старшую дочь, опеку над которой взяла бабушка. Всего у женщины трое детей, пишут СМИ.

"Также в связи с нахождением детей в опасной ситуации в 2020 году у нее изымали на несколько месяцев младших детей, но в ноябре 2020 года органы опеки удовлетворили ее ходатайство о возврате детей в семью в связи с принятием женщиной мер к исправлению, с условием установления надзора за семьей", – объяснили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.





из сообщения пресс-службы регионального СК Халатное отношение сотрудников отдела по опеке и попечительству, выразившееся в ненадлежащем надзоре над семьей, привело к существенному нарушению прав и законных интересов малолетнего ребенка... Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и лица из числа сотрудников отдела опеки и попечительства, причастные к произошедшему.

Ситуацию под личный контроль взяли глава СК России Александр Бастрыкин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.



Фото: телеграм-канал 112

"Живут ради детских денег"

Гражданский муж подозреваемой и отец мальчика Виктор в интервью журналистам заявил, что об истязаниях сына ничего не знал.

"Я сам в шоке. У меня сердце разрывалось, когда сына она била. Я правда об этом видео не знал", – утверждает мужчина со слезами на глазах.

Виктор также выразил недоумение, почему знакомая не обратилась к нему напрямую со снятым видео и не рассказала о происходящем в его доме. "Почему ты не могла сказать напрямую мне, а сейчас обвиняют меня в том, что я плохой отец? Когда я на работе, я не могу смотреть, что происходит. Мне нужно работать и деньги зарабатывать", – сказал он.

Мужчина добавил, что жена якобы нормально обращалась с дочерью, а вот взаимодействие с сыном ей давалось тяжело: у женщины начиналась истерика.





Виктор гражданский муж подозреваемой Ты, говорит, не ходишь. Ты такой-то, такой-то... Я с ней много раз ругался по поводу детей, что она иногда превышает свои материнские полномочия: может ударить, может прикрикнуть.

Вместе с тем Виктор заявил, что хочет для своей гражданской супруги наказания в "полном объеме". В свою очередь, соседи семьи рассказали журналистам, что пара ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

"Пьют они, пьют. Так, чтобы было криков слышно, не могу сказать. Но к детям относятся совершенно неправильно... В общем, у них ничего святого нет абсолютно. Работает он временно, ей ничего не надо, к детям она относится халатно. По-моему, они живут только ради детских денег. У него сильная любовь к жене, но никакой любви к детям", – поделилась соседка.

Другая женщина тоже подтвердила, что семья пьющая. "Постоянные пьянки, побои у них, драки. Вызывали неоднократно полицию. В последнее время даже полиция не приезжала", – добавила она.

Обе соседки рассказали, что подозреваемая беременна четвертым ребенком, но даже это не останавливает ее от употребления алкоголя.