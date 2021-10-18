Мать отравившегося в школе в Клину ребенка рассказала о его состоянии

13:15
Мать одного из учащихся школы подмосковного города Клин, где произошло массовое отравление детей, рассказала о самочувствии ребенка.
"Моему ребенку стало еще хуже, в обед было плохо, сейчас прокапали, поспал, встал температура опять поднимается 37,4 уже. Опять позывы к рвоте. Плохо. Плачет, бедный. Вот сейчас сделали укол от рвоты, я не знаю, сидит говорит мне плохо, прям падает. Падает ребенок", – сказала мама пострадавшего ребенка.
Родители учеников, которые отравились в подмосковном Клину, готовы судиться со школой. Говорят, дети и раньше жаловались на плохую еду в столовой и часто приходили домой голодные.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора проверяют, чем же кормили школьников. Всего к врачам с жалобами на высокую температуру и тошноту обратились около 30 человек. Среди пострадавших есть и первоклашки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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