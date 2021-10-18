Отец стрелка из Пермской школы рассказал, откуда у сына оружие

Фото: телеграм-канал “Москва 24”

Охотничье ружье, из которого стрелял школьник под Пермью, принадлежит его отцу. По словам мужчины, оружие он хранит в сейфе, который закрывается на ключ.

Отец шестиклассника рассказал, что сын не знал, где хранятся ключи.

"У него доступа не было. Он мог увидеть, куда я прятал ключи", – признался отец телеграм-каналу Baza.

Мужчина также рассказал, что работает на заводе в Челябинске, но с сыном созванивался по три раза в день. Однако в последнее время мальчик общался неохотно. Когда отец спрашивал, как дела, сын отвечал, что все нормально.

Накануне вечером мужчина также не смог поговорить с мальчиком.

"Днем разговаривал. Он говорит: "Мать баню топит". Подумал, что он в бане. Несколько раз позвонил да уснул", – рассказал мужчина.

Он также рассказал, что сын любит играть в "Танки", поэтому отец купил ему компьютер, чтобы тот сидел дома и никуда не ходил.

Инцидент произошел в рабочем поселке Сарс под Пермью. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным МВД, шестиклассник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.

Возможной причиной случившегося могла быть травля. СМИ сообщили, что мальчик жаловался на издевательства со стороны одноклассницы и буллинг. Совершая выстрелы в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") и частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

