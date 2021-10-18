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Происшествия

10:25

Открывшего огонь в школе Пермского края ученика обезоружила директор

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "112"

Ученика, который устроил стрельбу в школе Пермского края, обезоружила директор учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.

По данным ведомства, ученик находился в состоянии эмоционального расстройства.

"Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие", – говорится в сообщении.

Подросток с дробовиком успел подняться на второй этаж, где сделал два выстрела. Сразу после выстрелов ученики стали выбегать из школы. Некоторых детей забрали родители, другие ушли к родственникам.

По данным правоохранителей, ученика не будут привлекать к уголовной ответственности. Школьник не достиг 14 лет, когда начинается ответственность за особо тяжкие преступления. При этом несовершеннолетних с 11 лет могут поместить в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Инцидент произошел в рабочем поселке Сарс под Пермью. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным МВД, шестиклассник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. На данный момент полицейские устанавливают мотивы случившегося и где подросток приобрел оружие.

Стрелявшего в школе под Пермью подростка обезвредила директор

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