Власти Пермского края проверят охранную организацию школы, где произошла стрельба

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Фото: телеграм-канал SHOT
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести проверку охранной организации школы, где шестиклассник открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.
"По поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении. Также по поручению губернатора в округ выехали представители министерства образования, в том числе курирующие дополнительное образование и работу с психологами", – говорится в сообщении.
Инцидент случился утром 18 октября в одной из школ Октябрьского городского округа Пермского края. Ученик шестого класса произвел два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" в стену и потолок.
Подростка задержали сотрудники полиции. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские устанавливают мотивы случившегося и где подросток приобрел оружие.
В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе
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