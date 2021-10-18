СК возбудил два уголовных дела по факту стрельбы в пермской школе

10:35
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи возбудили два уголовных дела по факту стрельбы ученика шестого класса в одной из школ Пермского края, сообщается на сайте регионального СК РФ.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") и частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел утром 18 октября в одной из школ Октябрьского городского округа Пермского края. Ученик шестого класса произвел два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" в стену и потолок.
Подростка обезвредила директор школы. Затем его задержали сотрудники полиции. Полицейские устанавливают мотивы случившегося и где подросток приобрел оружие.
В региональном Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадал один человек. У него диагностировали небольшие ссадины, после осмотра его отпустили домой.
Стрелявшего в школе под Пермью подростка обезвредила директор
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