Директор школы под Пермью рассказала, как ей удалось обезвредить шестиклассника с ружьем

Фото: телеграм-канал "112"

Директор школы в поселке Сарс под Пермью Галина Зайцева, которой удалось обезвредить ученика с ружьем, рассказала, что школьник собирался расправиться с обидевшей его девочкой, сообщает телеграм-канал Baza.

"Когда я вышла к нему в коридор, он кричал, что в меня вселился бог, я не справлюсь с собой. У него просто был нервный срыв", – рассказала директор.

Зайцева посчитала, что мальчик и сам боялся результатов своих действий. Она сказала ему, что в школе маленькие дети, которые ни в чем не виноваты, и предложила ученику зайти в учительскую.

"Держал свою винтовку, или что это, ружье. Я не могу сказать, что прямо целился в меня. На мушке он меня не держал, просто стоял с ружьем", – добавила она.

Когда Зайцева отвела школьника в свой кабинет, то он отдал ей ружье и патрон.

Инцидент произошел утром 18 октября в одной из школ Октябрьского городского округа Пермского края. Ученик шестого класса произвел два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" в стену и потолок.

Подростка обезвредила директор школы. Затем ученика задержали сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают мотивы случившегося и где школьник приобрел оружие.

В региональном Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадал один человек. У него диагностировали небольшие ссадины, после осмотра его отпустили домой.

