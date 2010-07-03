Московское метро к 2027 году может вырасти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Протяженность линий московского метро к 2027 году может увеличиться вдвое, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Благодаря сделанному заделу в ближайшие годы будут вводиться новые станции метро. В 2019 году в Москве запланирован ввод 14 станций, в 2020 году будет введено 9 станций, в 2021 году – 12, в 2022 – 18 станций.

"Мы хотим 2023-м годом закончить наши основные объемы", – сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда", имея в виду строительство Большой кольцевой и Коммунарской линий метро.

В перспективе до 2027 года намечено продление метро от Коммунарки до Троицка, строительство Рублево-Архангельской линии. Также на будущее в планах руководства Москвы – строительство Бирюлевской ветки, она будет начинаться от ЗИЛа, проходить через Южный порт и Бирюлево до Щербинки. Если все эти маршруты реализуются, то метро Москвы увеличится в два раза.

