Одобрено продление Коммунарской линии метро до Троицка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила продление строящейся Коммунарской линии метро до Троицка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Ветку продлят от планируемой станции "Столбово" в поселении Десеновское до города Троицк с размещением электродепо (НАО).

На участке протяженностью 14,6 километра разместят шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Площадь электродепо составит 23 гектара.

По мере ввода линии в эксплуатацию будут корректироваться маршруты наземного пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что в южной части Троицка построят и реконструируют более 7,4 километра дорог. В частности, улицу Академика Черенкова продлят почти на два километра – до Калужского шоссе.