Парк автомобилей каршеринга в Москве будет расти ежегодно на 2–3 тыс машин – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ежегодно парк машин каршеринга в Москве будет расти на 2–3 тысячи автомобилей в год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в настоящее время для москвичей доступны около 27,5 тысячи машин краткосрочной аренды, из которых около тысячи премиального класса.

"Какие перспективы у каршеринга в Москве на ближайшие несколько лет? Думаю, что количество доступных к прокату машин будет расти в среднем на 2–3 тысячи автомобилей в год, а в день одной машиной будут также пользоваться около семи-восьми человек. Поэтому правительство Москвы точно сохранит скидки на парковочный абонемент для каршеринга", – заявил Ликсутов.

Он также отметил, что сегодня около 100 тысяч личных автомобилей не выезжают ежедневно на дороги Москвы благодаря развитию каршеринга. По его словам, за выбор сервиса краткосрочной аренды и общественного транспорта рассмотрят варианты поощрения жителей.

"Нужно придумать какой-то бонус для тех, кто перестает ездить на своем личном автомобиле и пользуется преимущественно каршерингом и общественным транспортом. Может быть, даже бонусы на карту "Тройка", – сказал Ликсутов

В начале июля в Москве запустили сервис краткосрочной аренды электротранспорта lite. Пользователям доступны 800 электросамокатов. Перед началом поездки необходимо отсканировать QR-код самоката и разблокировать Bluetooth-замок. Стоимость активации самоката составляет 50 рублей, а минута аренды – 5 рублей.

