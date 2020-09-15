Дезинфекция метро доказала свою эффективность – начальник медслужбы метрополитена

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дезинфекция столичного метро доказала свою эффективность, потому что количество проб, которые показали наличие вирусов на поверхностях в транспорте, является минимальным. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро со ссылкой на начальника медслужбы подземки Веру Жельвис.

В ВОЗ ранее говорили, что коронавирус остается на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, а риски заражения через контакт с ними минимальны. В связи с этим Жельвис отметила, что дезинфекция в метро Москвы проводится несколько раз в день.

"Но даже с учетом минимальности этих рисков количество проб, показавших положительный результат на COVID-19, – меньше 0,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что дезинфекция метро, которая проводится несколько раз в день, оправдывает себя как эффективная мера по предотвращению заражений", – обратила внимание Жельвис.

Кроме того, начальник медицинской службы метро добавила, что выполняются беспрецедентные меры, нужные для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Именно качество и полнота проводимой дезинфекции позволили достичь такого результата при ежедневном многомиллионном пассажиропотоке", – отметила Жельвис.

Также в метро города напомнили, что ношение масок и перчаток в подземке обязательно.

Ранее сообщалось, что транспорт в Москве защищен от коронавируса лучше, чем во многих мегаполисах США и Европы. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявлял, что регламент уборки также был изменен с целью профилактики COVID-19.