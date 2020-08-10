Пассажирам метро напомнят о мерах по профилактике коронавируса

Пассажирам метро напомнят, как вести себя в условиях пандемии

Московский метрополитен начал образовательную кампанию, посвященную профилактике коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.

Пассажирам хотят напомнить о правилах санитарной безопасности в условиях пандемии. Кампания направлена на тех, кто пренебрегает мерами по профилактике коронавируса.

Сотрудники метро Москвы напоминают, что необходимо иметь при себе и носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, столичные жители должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем 1,5 метра. Также москвичам напомнили о важности регулярной дезинфекции рук.

Сообщается, что в столичной подземке запустят анимационные ролики, которые будут показывать на платформах. В переходах будут повешены специальные постеры, посвященные правилам санитарной безопасности. Также метро выпустит карты "Тройка" с тематическим дизайном, посвященным профилактике коронавируса.

Ранее стало известно, что в общественном транспорте и в метро начнут показывать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии коронавируса. Сообщается, что это нацелено на то, чтобы эти правила не воспринимались как обязанность, а их исполнение было сознательным решением граждан.