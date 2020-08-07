Ролики с правилами этикета начнут показывать в столичном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В столичном транспорте, в метро и на платформах начнут показ анимационных роликов с правилами этикета в период пандемии коронавируса. Метрополитен еще выпустит тематические лимитированные "Тройки", сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
"Новый этикет – это не только про то, как правильно общаться и кому открывать дверь. После пандемии – значит, ходить в маске и перчатках, не приближаться меньше чем на 1,5 метра к чужому человеку и дезинфицировать руки, тем самым проявляя уважение", – говорится в сообщении.
В ведомстве не хотят, чтобы кто-то воспринимал такие элементарные правила как обязанность. "Поэтому совместно с международной школой этикета The English Manner Russia (ведущий институт этикета и протокола Великобритании) с 10 августа мы запускаем образовательную кампанию по этикету в московском транспорте – анимационные ролики в метро и на платформах", – уточнили в Дептрансе.
Кроме того, представители департамента обратили внимание на важность трех основных правил этикета в транспорте Москвы. К ним относятся ношение защитной маски и перчаток, соблюдение дистанции, а также чистота рук.
Ранее стало известно, что масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Режим повышенной готовности действует в столице с марта, при этом многие ограничения уже сняты.
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