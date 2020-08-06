Всемирная неделя ношения масок стартует 7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирная неделя ношения масок пройдет с 7 по 14 августа. Она объединит людей по всему миру в борьбе с распространением COVID-19.

Глобальная некоммерческая организация Pandemic Action Network предлагает всем желающим поддержать акцию, опубликовав свои фото и видео в маске в социальных сетях с хештегом #worldmaskweek, #всемирнаянеделямасок. Участников просят отмечать аккаунт @pandemicactionnetwork.

"Нужно напомнить общественности, что ношение масок вместе с регулярным мытьем рук и соблюдением социальной дистанции помогут снизить число заболевших коронавирусом", – отметил представитель Pandemic Action Network в России Владимир Мельников.

В большинстве регионов России продолжает действовать масочный режим, но не все жители добросовестно относятся к нему. Специалисты считают, что нужно проводить информирование для повышения бдительности граждан и формирования персональной ответственности за ношение масок.

Ранее сообщалось, что более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в московском транспорте с момента ввода масочно-перчаточного режима. Рейды проходят выборочно в вестибюлях и на станциях метро, а также в трамваях, автобусах и электробусах.