Как введение масочного режима повлияло на заболеваемость в других странах

Более 80 государств ввели требования носить маски в местах массового скопления людей. В российской столице наличие масок и перчаток является необходимым при поездке в общественном транспорте, походе в магазин или аптеку. Рассказываем, как опыт использования защитных средств повлиял на развитие пандемии в разных странах.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отказываться от масок пока рано

По данным ВОЗ, на 5 августа по всему миру зафиксировано более 18 миллионов случаев заболевания COVID-19, умерло более 695 тысяч человек. Самая тяжелая обстановка сейчас складывается в США, где заболело уже более 4,7 миллиона человек. Следом за ней идут Бразилия (2,8 миллиона) и Индия (1,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте по количеству заразившихся – 861 тысяча человек. Также в десятку стран с максимальным количеством заразившихся входят Южная Африка, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

После двух-трех месяцев строгих ограничений многие европейские страны стали их послаблять, но с открытием границ в конце июня в Европе вновь стали фиксироваться локальные вспышки коронавируса. Ситуация усугубилась еще и тем, что в странах ЕС было возобновлено международное авиасообщение. Ухудшилась эпидемиологическая обстановка в Восточной Европе, а также в популярных у туристов в летний сезон Италии, Испании и Франции.

Для того чтобы избежать второй волны коронавируса, власти многих стран вынуждены возвращать строгие ограничения. Почти все страны Евросоюза рекомендуют или обязывают граждан носить маски, в ряде случаев и перчатки. Это во многом зависит от местного законодательства, а также доступности средств защиты для населения.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два полюса: Япония и США

Несмотря на то что первая вспышка коронавируса произошла в Китае, азиатские страны находятся далеко не в первых рядах по количеству заболевших. Во многом это произошло благодаря привычке жителей Азии носить маски еще до пандемии.

"Япония – самый яркий пример, – говорит врач-эксперт Тимур Пестерев. – Из-за того, что во всей стране практически на генетическом уровне заложена культура ношения масок по любому поводу и без, Япония находится в очень выгодной ситуации по COVID-19 относительно других стран". На сегодняшний день страна стоит примерно на 50-м месте по количеству заболевших в мире.

"Есть множество причин, по которым люди носили маски в Японии еще до коронавируса, – рассказывает гид в японском городе Киото Ирина Кузьменко. – Одни надевают маски, потому что сами приболели и чтобы не заразить окружающих, другие – потому что работают в местах большого скопления людей (например, водители автобуса или поезда метро). Также многие пожилые люди носят их во избежание риска".





Ирина Кузьменко гид в Киото Как только по телевизору мы услышали, что маски в принципе надо носить, вся страна надела их очень быстро. В метро сейчас 99% людей в масках. Только если рядом на улице никого нет, отдельные люди могут идти без масок.

По словам Ирины, японцы, не надевшие маску в транспорте, больше волнуются не о себе, а о том, что приносят неудобство другим людям. Находящиеся рядом пассажиры будут переживать, что человек стоит без маски, поэтому в метро почти все используют средства защиты.

В США, по мнению врачей, происходит обратная ситуация, когда из-за игнорирования ношения масок страна вышла на первое место в мире по количеству заболевших (более 4,7 миллиона человек).





Тимур Пестерев врач-эксперт Массовые протесты, когда маски все публично снимали, – и пожалуйста: количество заболевших приближается к пяти миллионам. Они сейчас выходят на плато, но тем не менее все очень нехорошо, могло бы быть гораздо лучше. И они могли уже выходить из этой ситуации.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вышел без маски – штраф

Сейчас в Москве, к сожалению, не все носят маски. Некоторые жалуются, что в масках бывает неудобно и трудно дышать, но, по словам врача Пестерева, лучше защититься сейчас, чем потом оказаться в центре очередной вспышки заболевания. Во многих странах за нарушение масочного режима предусмотрен крупный штраф. В Испании он составляет 100 евро, во Франции – 135 евро, в Италии – 400 евро, а при повторном случае придется заплатить почти в восемь раз больше – 3 000 евро.

В московском транспорте за несоблюдение масочно-перчаточного режима оштрафовали уже более 42 тысяч пассажиров. По той же причине были закрыты несколько магазинов.

Опыт ношения масок в азиатских странах, где уже пройден пик заболеваемости, показывает, что данная мера эффективна и позволяет избежать новых вспышек коронавируса. Такие страны, как Тайвань, Сингапур, Гонконг и Южная Корея, где ношение маски является обязательным, это уже доказали.