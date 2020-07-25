Санитайзеры в столичном транспорте останутся после улучшения эпидобстановки

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Санитайзеры в столичном общественном транспорте останутся даже после улучшения эпидемической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом заявил директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков.

"То, что останется навсегда – это санитайзеры. Ношение масок и перчаток [в общественных местах временно останется необходимым], пока все страны мира говорят, что [это требование] будет продлено до конца года. И дальше осенний период покажет необходимость [в таких мерах]", – сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

18 мая установили около 2 тысяч санитайзеров для обработки рук на станциях Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожном транспорте столицы.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиры столичного транспорта воспользовались санитайзерами почти 16 миллионов раз. Устройства установлены в метро, на МЦД и МЦК, а также на пригородных ж/д направлениях.

На остановках общественного транспорта установили санитайзеры с педалью. Каждое устройство рассчитано на не менее чем 1 тысячу разовых использований.