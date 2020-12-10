Названа возможная причина пожара в лаборатории ФМБА в Красногорске

10 декабря, 23:12
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Озвучена возможная причина пожара в научном центре Федерального медико-биологического агентства в Красногорске. Об этом пишет ТАСС.
Как заявил источник в экстренных службах, пожар в здании мог возникнуть из-за короткого замыкания.
"По предварительным данным, причиной пожара в лаборатории ФМБА стало короткое замыкание электропроводки, что изначально вызвало сильное задымление", – сообщил источник.
По его словам, еще одной версией о причине возгорания является нарушение техники пожарной безопасности.
"Само здание старое, оно было построено в 1938 году", – добавил источник.
Пожар произошел ранее в здании, расположенном в поселке Светлые Горы. На момент приезда пожарных возгорание наблюдалось на первом этаже, где находилась лаборатория.
Позднее кровля горящего здания обрушилась. Огонь полностью охватил второй этаж. В тушении задействовали 18 единиц техники и 63 человека.
Пожар в лаборатории ФМБА в Красногорске ликвидирован
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