Кровля горящей лаборатории ФМБА в Красногорске обрушилась

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Кровля обрушилась в результате пожара в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства РФ в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что огнем полностью охвачен второй этаж здания. По данным экстренных служб, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Центр располагается в поселке Светлые Горы, доме 1. На момент приезда пожарных возгорание наблюдалось на первом этаже, где располагается лаборатория.

Угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара лаборатория в здании не работала.