Около 10 человек эвакуированы из-за пожара в доме на востоке столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 10 человек были эвакуированы из-за пожара в одной из квартир жилого дома на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Как уточняется, пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже 14-этажного жилого дома по адресу улица Лухмановская, дом 17.

"Горели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. В 15:33 возгорание было ликвидировано. В целях безопасности с близлежащих этажей были эвакуированы около 10 человек", – сказал собеседник агентства.

Ранее семь человек спасли из горящего дома на юго-западе Москвы. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.