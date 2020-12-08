Спасатели вытащили вмерзшую в лед утку на Химкинском водохранилище

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Вмерзшую в лед на Химкинском водохранилище утку извлекли спасатели. Птица была в 25 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

О том, что утка попала в беду, в Центр управления в кризисных ситуациях сообщила местная жительница.

"Дежурная смена ПСС "Левобережная" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела разведку и обнаружила в 25 метрах от берега птицу, застрявшую между льдинами и примерзшую к ним", – сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что на берегу спасенную птицу ждали заявитель и волонтер из Центра реабилитации животных в Яхроме.

Ранее сообщалось, что в Москве на зимовку остаются поползни, воробьи, сороки, пищухи, сойки, большинство видов дятлов, синиц. Все эти птицы могут найти для себя пропитание и в холодное время года.

