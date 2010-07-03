Немногие знают, что в столичных парках на водоемах можно полюбоваться прекрасными лебедями. Причем там можно встретить не только белоснежных красавцев, но и необычных черных австралийских лебедей. С приходом холодов птиц переселяют в уютные зимние домики с подогревом и разнообразным питанием, как на курорте. Рассказываем, какие лебеди живут в парках Москвы и куда они пропадают с приходом осени.



Ваня, Наташа и семейка белых лебедей

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 15

В Парке Горького на Голицынских прудах живут две семьи лебедей. На Малом пруду обитает пара черных австралийских лебедей, а на Большом – семейство белых шипунов. По словам зоотехника Марии Казанкиной, птиц специально разделили между собой, потому что, находясь на одной территории, они начинают враждовать.

"У нас были случаи, когда добрые люди думали, что они хотят подружиться, и перегородку снимали. Приходилось буквально отбивать черного, потому что они мельче, чем белые", – пояснила специалист.

Черных лебедей зовут Ваня и Наташа. Они пока молодые, им всего по четыре года. Клички птицам достались от сотрудников парка, а привезли их в парк из питомника в городе Чехове. Мария рассказала, что черная пара любит нарочно подплывать к посетителям и сотрудникам Парка Горького, чтобы покрасоваться.

"Любят внимание, чтобы их пофотографировали. Хотя бывает всякое – и царапины, и крючки из лап вытаскивали, потому что рыбаки тут часто ловят рыбу", – добавила Казанкина.

По ее словам, в сентябре у черных лебедей начались брачные игры, потому что на их родине – в Австралии – как раз был самый расцвет весны. Обычно высиживают яйца они чуть больше месяца, но в этом году, так как у них первая кладка, не факт, что что-то получится с самого начала. Бывает, что яйца оказываются пустыми, отметила зоотехник.

А на соседнем пруду резвится семейство белых лебедей-шипунов. Их зовут Папа, Мама, а молодого лебедя – Мона. Это уже более взрослые особи – им больше 13 лет, а лебеденку чуть больше года. Но семью всегда сопровождает гусыня-метис Гусля, помесь полярного и горного гуся, которая помогала родителям выращивать птенца.

Казанкина отметила, что сказка про гадкого утенка основана на вполне реальных событиях, так как птенцы лебедя до первого оперения выглядят достаточно забавно.

"В прошлом году, когда белый лебеденок был уже и не маленький, но еще и не большой, он выглядел растрепанным, цветом серо-белый, выглядел забавно. Не сказать, что он страшный, но про него, наверное, как раз и можно сказать "гадкий утенок", – отметила она.





Мария Казанкина зоотехник Парка Горького В среднем лебеди живут около 28 лет, но самый старый лебедь-шипун жил до 40 лет. Они всю жизнь единой парой живут, но иногда бывают несчастные случаи. Если более-менее молодой лебедь, то может еще одну пару сложить.

Специалист добавила, что, несмотря на кажущуюся безобидность, лебеди в брачный период могут быть весьма агрессивными, а от щипков могут оставаться синяки.

"При нас мужчина сел на корточки и ребенка грудного показывал лебедю. Хорошо, что лебедь у нас посообразительнее и ничего не стал делать. Шипун же клювом может легко оставить синяк человеку. Посетители не все помнят, что все-таки это дикая птица", – напомнила Мария.



Зимние домики и кто в них обитает

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 15

С приходом осени лебедей готовят к переезду на зимовку. В Парке Горького для птиц есть просторный и уютный зимний домик на Малом Голицынском пруду. В него лебедей переселяют только тогда, когда температура на улице днем становится меньше 10 градусов, а в ночное время приближается к нулю.

По словам зоотехника, в домиках есть все, что необходимо для комфортной зимовки. И отопление, и вентиляция, там же есть ванны, в которых птицы могут купаться круглый год. Более того, на улицу выходят панорамные окна и есть естественное освещение.

"С заходом солнца свет в домике автоматически выключается и включается на рассвете. Через панорамные окна посетители могут круглый год смотреть за жизнью лебедей, как они кушают и смотрят в окошко", – рассказала Казанкина.

Кормят лебедей зимой сбалансированным питанием: тертыми овощами – морковью, капустой, огурцами, а также зерном, комбикормом, куриной печенью. И особенно они любят кукурузу. В связи с необычно теплой осенью птицы только-только переехали в теплые домики и с нетерпением ждут весны: как только температура будет стабильно выше 10 градусов, лебедей выпустят обратно на пруд.



Петр, Февронья, утки и гуси

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 15

Есть свои лебеди и в сквере по Олонецкому проезду. Там в акватории реки Яузы поселились две молоденькие птицы Петр и Февронья. По словам директора ПКиО "Бабушкинский" Игоря Бускина, они появились в сквере весной, а назвали их так жители в честь Дня семьи, любви и верности.

"Лебеди совсем молодые, им по полтора года. На следующий год будем ждать потомство, так как для птиц в водоеме крайне благоприятная среда обитания", – пояснил он.

Кроме белых красавцев, в сквере живет и множество других птиц – уток, гусей и фазанов. С ними с удовольствием общаются посетители парка, особенно это нравится детям.

Директор парка пояснил, что в летнее время лебеди сами питаются водорослями, но при необходимости сотрудники подкармливают их комбикормом с витаминами, а также бобовыми и злаковыми. А для проживания в холодное время года, как и в Парке Горького, у лебедей есть специальные помещения. По словам Бускина, для птиц установлены специальные утепленные конструкции.

"У каждого есть специальные отгороженные загончики, где выложено сено. Мы планируем выпускать птиц на прогулку зимой на снег, где они будут гулять по вольеру. И на них можно будет смотреть", – подчеркнул директор парка.

Зимой птиц кормят также комбикормом, злаковыми, бобовыми, овощами и салатными листьями. Ветеринары и сотрудники парка постоянно за ними следят и при необходимости обследуют.

Переместить в утепленные загоны лебедей планируют с первыми заморозками. Там они будут находиться примерно до апреля, когда наступит первое потепление, начнет таять снег и акватория освободится ото льда.



Руслан, Людмила и все-все-все

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 15

В ландшафтном парке "Митино" просто рай для водоплавающих птиц: огромная территория, гигантский водоем и корма хоть отбавляй. Неслучайно здесь живут сразу шесть прекрасных белых лебедей. На Большом Пенягинском пруду им более чем комфортно плавать и очаровывать посетителей парка.

Первых двух лебедей Константина и Елену назвали в честь находящегося на территории храма святых. Имена двум другим парам помогли выбрать подписчики аккаунтов парка в социальных сетях: клички дали в честь сказочных персонажей Руслана и Людмилы и в честь святых Петра и Февроньи. После первых заморозков все они тоже поедут дожидаться весны в теплых домиках к своим пернатым братьям из сквера по Олонецкому проезду.

Лебедей также можно увидеть и в других парках Москвы. Например, в Лианозовском парке обитают Ромео и Джульетта, а в парке "Сокольники" уже несколько лет живет лебедь Дуся, у которой в этом году появилась соседка Августина. Свои белые красавцы радуют посетителей в парке "Царицыно".

