Склад загорелся в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад оказался охвачен огнем в подмосковном Солнечногорске. Об этом проинформировал источник в экстренных службах.

По данным ТАСС, пожар вспыхнул в складском здании на улице Промышленной.

"Площадь (пожара. – Прим. Ред.) составляет примерно 500 квадратных метров", – сообщил источник.

На месте работают сотрудники пожарных служб. В данный момент тушение возгорания продолжается.

"Угрозы распространения на соседние дома нет", – добавил источник.

Ранее пожар охватил рыночный павильон в Волгограде. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров.

24 декабря детский санаторий загорелся в Ленинградской области. Сообщалось, что огонь охватил 750 квадратных метров.