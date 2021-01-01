Шесть человек погибли из-за пожара в деревне в Чувашии

11:01
Фото: МЧС России по Чувашской Республике
Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в деревне Орнары в Урмарском районе Чувашии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
"После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения", – отметили следователи.
В настоящий момент сотрудниками регионального управления СК и работниками МЧС проводится осмотр места происшествия. Также следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Назначено проведение пожарно-технической, медицинской и генетической экспертиз.
В управлении МЧС по Республике Чувашия сообщили, что пожар произошел в жилом доме на улице Октябрьская. Сообщение о возгорании поступило 1 января в 5:51.
Известно, что во время пожара в доме находился хозяин 1969 года рождения. Также там были его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Хозяин дома оказался единственным, кто выжил в результате инцидента.
Ранее пожар произошел в ресторане "Дюшес" в подмосковных Люберцах. Сообщалось, что площадь возгорания составила 700 квадратных метров. На ликвидацию были направлены 69 человек и 22 единицы техники.
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