Шесть человек погибли из-за пожара в деревне в Чувашии

Фото: МЧС России по Чувашской Республике

Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в деревне Орнары в Урмарском районе Чувашии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

"После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения", – отметили следователи.

В настоящий момент сотрудниками регионального управления СК и работниками МЧС проводится осмотр места происшествия. Также следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Назначено проведение пожарно-технической, медицинской и генетической экспертиз.

В управлении МЧС по Республике Чувашия сообщили, что пожар произошел в жилом доме на улице Октябрьская. Сообщение о возгорании поступило 1 января в 5:51.

Известно, что во время пожара в доме находился хозяин 1969 года рождения. Также там были его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Хозяин дома оказался единственным, кто выжил в результате инцидента.

Ранее пожар произошел в ресторане "Дюшес" в подмосковных Люберцах. Сообщалось, что площадь возгорания составила 700 квадратных метров. На ликвидацию были направлены 69 человек и 22 единицы техники.