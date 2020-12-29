Пожар в ресторане в Люберцах локализован

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Возгорание в ресторане "Дюшес" в подмосковных Люберцах локализовали, сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

"В 18:16 [объявлена] локализация пожара на площади 700 квадратных метров", – заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают 69 человек и 22 единицы техники. Рядом с рестораном находится многоквартирный дом, который расположен рядом с горящим зданием. Из него эвакуировали 27 человек.

Информация о пожаре поступила в 16:11. Из ресторана были эвакуированы 12 человек до прибытия пожарных.