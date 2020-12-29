Трехэтажный ресторан загорелся в Люберцах

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Трехэтажное здание ресторана загорелось в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что персонал ресторана эвакуировался до прибытия подразделений.

Сейчас на месте происшествия работают 69 человек и 22 единицы техники.

Также стало известно, что около 30 человек эвакуировали из многоквартирного дома, который расположен рядом с горящим зданием ресторана, передает РИА Новости.

"Спасателями из рядом стоящего жилого многоквартирного дома эвакуированы 27 человек", – отметил собеседник агентства.

Ранее пожар произошел в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 10 человек.