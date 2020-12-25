Здание загорелось на территории мусороперерабатывающего завода в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одноэтажное здание горит на территории мусороперерабатывающего завода в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС.

"Пожар начался в поселении Новофедоровском, деревне Кузнецово, в одноэтажном здании на территории мусороперерабатывающего завода. Площадь – 50 квадратных метров", – заявил собеседник информагентства из экстренных служб.

Также сообщается, что на территории здания произошло обрушение.

В столичном главке МЧС факт возгорания подтвердили. В ведомстве отметили, что здание не эксплуатируется.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Причина возгорания уточняется.

Ранее специалисты ГУ МЧС России по столице проверили информацию о возгорании на территории машиностроительного завода "Рассвет". Данные о пожаре не подтвердились.