Здание загорелось на территории мусороперерабатывающего завода в ТиНАО

14:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Одноэтажное здание горит на территории мусороперерабатывающего завода в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС.
"Пожар начался в поселении Новофедоровском, деревне Кузнецово, в одноэтажном здании на территории мусороперерабатывающего завода. Площадь – 50 квадратных метров", – заявил собеседник информагентства из экстренных служб.
Также сообщается, что на территории здания произошло обрушение.
В столичном главке МЧС факт возгорания подтвердили. В ведомстве отметили, что здание не эксплуатируется.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Причина возгорания уточняется.
Ранее специалисты ГУ МЧС России по столице проверили информацию о возгорании на территории машиностроительного завода "Рассвет". Данные о пожаре не подтвердились.
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