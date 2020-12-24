Пожар в здании на западе Москвы потушен

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на западе Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Как передает ТАСС, возгорание удалось потушить в 23:52.

"Сведений о пострадавших не поступало", – заявили в МЧС.

Ранее поступила информация о пожаре в одноэтажном здании по адресу Кутузовский проезд, дом 16. Источник в экстренных службах пояснял, что возгорание произошло на территории завода

Позднее было объявлено о локализации пожара. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.