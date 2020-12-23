Пожар начался в здании на территории завода на западе Москвы

23 декабря, 22:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На западе Москвы горит одноэтажное строение, расположенное на территории завода в Кутузовском проезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Отмечается, что информация о пожаре поступила в 21:49 мск. Данных о пострадавших нет, на месте инцидента виден густой черный дым.
"Установлено, что происходит возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Что горит и площадь уточняются", – сообщили в пресс-службе управления.
Между тем, источник в экстренных службах пояснил, что пожар произошел на территории завода по адресу Кутузовский проезд, д. 16.
Ранее в столичном МЧС России проверяли информацию о возгорании на территории машиностроительного завода "Рассвет". Источник в экстренных службах сообщил о возгорании на предприятии, которое расположено по адресу Столярный переулок, дом 3.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: