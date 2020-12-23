Пожар начался в здании на территории завода на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы горит одноэтажное строение, расположенное на территории завода в Кутузовском проезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 21:49 мск. Данных о пострадавших нет, на месте инцидента виден густой черный дым.

"Установлено, что происходит возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Что горит и площадь уточняются", – сообщили в пресс-службе управления.

Между тем, источник в экстренных службах пояснил, что пожар произошел на территории завода по адресу Кутузовский проезд, д. 16.

Ранее в столичном МЧС России проверяли информацию о возгорании на территории машиностроительного завода "Рассвет". Источник в экстренных службах сообщил о возгорании на предприятии, которое расположено по адресу Столярный переулок, дом 3.