Пожарные ликвидировали возгорание в автосалоне в Подмосковье

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Пожарным удалось полностью потушить возгорание в нежилом здании в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

Пожар произошел накануне в 22:59. По информации источника в экстренных службах, огонь охватил здание автомобильного салона на площади в 600 квадратных метров.

Позднее было объявлено о локализации возгорания на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 00:27 произошла ликвидация открытого горения.

"В 03:10 – ликвидация пожара", – заявили в МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 61 человек и 17 единиц техники.

Ранее жилая многоэтажка загорелась на западе Москвы. Возгорание возникло в квартире на улице Академика Павлова. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.